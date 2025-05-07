Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 7 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, при этом в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 8 мая, I класс прогнозировали в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, II класс — в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Московском учебно-опытном.

В праздничный день, 9 мая, I класс опасности установится в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах, II класс — в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.