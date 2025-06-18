Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах
В комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 18 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В четверг, 19 июня, в ведомстве прогнозировали II класс опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится I класс пожарной опасности, в Ногинском и Орехово-Зуевском — III класс. В пятницу, 20 июня, на большей части территории региона ожидается I класс опасности.
Температура воздуха днем в ближайшее время будет составлять +13–18 градусов, ночью – +10…+14. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.