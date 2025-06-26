Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 26 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Ступинском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 27 июня, в регионе спрогнозировали I класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах установится II класс, в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Шатурском — III класс. В субботу, 28 июня, на большей части территории региона ожидается II класс опасности.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.