Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 8 июля, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ближайшие два дня этот прогноз сохранится. Исключение составит Талдомское лесничество, где в среду, 9 июля, спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +28…+35°C, ночью — +17…+23°C. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.