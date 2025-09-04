Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 4 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +15…+22 градуса, ночью – +6…+13. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

