Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 4 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +15…+22 градуса, ночью – +6…+13. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей.
Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.