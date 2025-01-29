Жителям Подмосковья стало проще получить поддержку психологов Детского телефона доверия, теперь дети и родители смогут обратиться к специалистам по короткому номеру 124. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве добавили, что прежний номер 8 (800) 20-00-122 также останется доступен. По итогам 2024 года психологам службы удалось обработать более 60 тыс. звонков. Они работают круглосуточно в режиме анонимности.

«Важно, чтобы каждый ребенок, подросток и родитель знали эти три цифры. Любые переживания и проблемы всегда можно обсудить с психологом службы, который внимательно выслушает и окажет эмоциональную поддержку», — отметила психолог, заведующая службы «Детский телефон доверия» подмосковного Центра инноваций социальной сферы Евгения Зеленина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.