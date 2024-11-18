Жителям с первой, второй и четвертой группами крови предлагают стать донорами в Подмосковье

В регионе был представлен актуальный донорский светофор. Он основан на текущей потребности подмосковных медучреждений в донорской крови, напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, на текущей неделе особенно необходимы запасы первой положительной группы крови. Помимо этого, учреждения здравоохранения области испытывают потребность в пополнении запасов крови первой, второй и четвертой отрицательных групп.

Фото: [ Московский областной центр крови ]

Жители с перечисленными группами крови приглашаются к посещению подразделений подмосковного центра крови для донации. Перед сдачей крови обязательно состоится медосмотр.