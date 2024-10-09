Жителю Подмосковья, напавшему на женщину в Королеве, предъявили обвинение

Жителю Подмосковья в возрасте 21 года, который напал на женщину в Королеве, предъявили обвинение. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Нападение произошло в июле текущего года на Пионерской улице. Местная жительница входила в подъезд дома, когда на нее напал пьяный мужчина. Злоумышленник распылил в лице потерпевшей газовый баллончик, после чего два раза ударил ее бутылкой по голове.

Целью нападения было похищение мобильного телефона.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в городской суд Королева.