Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве сестры, которая мешала ему спать

Житель Подмосковья в возрасте 35 лет убил родную сестру из-за того, что она по причине недомогания не давала ему спать, передает ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленника задержали.

Мужчина и его сестра 1983 года рождения проживали в квартире дома на улице Михаила Марченко в Свердловском под Лосино-Петровским. Между родственниками произошел конфликт, и мужчина задушил сестру.

Как отметили в ГСУ СК России по региону, в ходе допроса житель рассказал, что ночью его сестра плохо себя чувствовала и мешала спать. Мужчина убил родственницу, а скорую вызвал только спустя несколько дней.

На жителя завели уголовное дело. Фигурант полностью сознался в содеянном. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.