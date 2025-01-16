Жительница Красногорска пострадала в результате ДТП с участием «Газели»

В Красногорске женщина 1946 года рождения получила травмы в результате дорожной аварии. Жительницу сбил автомобиль марки «Газель», передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 16 января во дворе дома на Сходненской улице в Путилково. Автомобиль двигался задним ходом и сбил жительницу. Женщину доставили в медучреждение.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.