Жительница Люберец выиграла этап областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед»

Жительница Люберец стала победителем этапа фестиваля «Хрустальный лед»
Фото: [Администрация г.о.Люберцы]
Жительница Люберец Ангелина Новикова победила в этапе областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед». Организатор мероприятия — АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Первый отборочный тур в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» прошел 2 января на Центральном катке Люберец. В состав жюри вошли худрук проекта Илья Авербух и фигуристы Альбена Денкова и Максим Ставиский.
Как отметил Авербух, на участие в фестивале поступило более 400 заявок со всего Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на зимние спортивные мероприятия.