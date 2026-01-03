Жительница Люберец выиграла этап областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед»

Жительница Люберец Ангелина Новикова победила в этапе областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед». Организатор мероприятия — АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Первый отборочный тур в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» прошел 2 января на Центральном катке Люберец. В состав жюри вошли худрук проекта Илья Авербух и фигуристы Альбена Денкова и Максим Ставиский.

Как отметил Авербух, на участие в фестивале поступило более 400 заявок со всего Подмосковья.

