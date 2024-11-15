Жительница Подмосковья, устроившая массовое ДТП в Кашире, предстанет перед судом

Жительница Подмосковья, которая 6 ноября устроила массовое ДТП в Кашире, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Как напомнили в ведомстве, авария произошла днем 6 ноября на 139-м километре дороги Р-22 «Каспий». Женщина в возрасте 52 лет, находясь за рулем Renault Duster, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. Тот столкнулся еще с двумя легковушками.

В результате от полученных травм на месте скончалась женщина, управлявшая одним из легковых автомобилей. Водитель второй легковушки и два ее пассажира, в том числе девочка-подросток, получили тяжелые травмы.