Жительницу Домодедово задержали за мошенничество с турпутевками на 1,3 млн руб.

Сотрудники подмосковной полиции задержали женщину, которая обманула клиентов одной из туристических фирм более чем на 1 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась управляющая фирмы. Она сообщила, что ее подчиненная продала клиентам туры, но свои обязательства не выполнила, а деньги присвоила.

Мошенницу задержали. Ею оказалась жительница Домодедово. Женщина принимала от клиентов оплату отдыха за границей и оставляла деньги себе. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более 1,3 млн руб. На женщину завели уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ступино осудят мужчину за мошенничество с продажей автомобильных запчастей на 1 млн руб.