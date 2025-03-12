В Ступино осудят мужчину за мошенничество с продажей автомобильных запчастей на 1 млн руб.

В Подмосковье предстанет перед судом мужчина, который обманул семерых человек на 1 млн руб. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, весной 2021 год уроженец Владивостока опубликовал в интернете объявления о продаже автомобилей и запчастей к ним. Злоумышленник убеждал покупателей переводить ему предоплату. При этом выполнять взятые на себя обязательства он не собирался.

В результате мужчина получил деньги в размере 1 млн руб. от семерых потерпевших. На афериста завели уголовное дело о мошенничестве. Его рассмотрит Ступинский городской суд.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для похищения денежных средств.