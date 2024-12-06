Жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Коломна задержали 26-летнюю жительницу Воскресенска, которую подозревают в краже денег у 91-летней жительницы Коломны. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерке позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она предложила обменять купюры старого образца на новые, для этого нужно было передать деньги ее коллеге.

После этого в квартиру к пенсионерке пришла женщина и попросила написать соответствующее заявление. Когда та отвлеклась, мошенница подменила лежавшие на столе настоящие купюры на билеты «банка приколов» и ушла из квартиры. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемую, она сообщила, что нашла номер пенсионерки в одной из групп мессенджера. После этого она решила похитить у нее имеющиеся сбережения. Деньги она потратила на личные нужды. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ, ей грозит заключение под стражу.

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