Жительницы Подмосковья с начала года подали более 70 тысяч заявок на выплату на питание для мам

Жительницы Подмосковья с января этого года подали свыше 70 тысяч заявок на выплату на питание для беременных и молодых матерей, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить меру поддержки могут беременные женщины, которые находятся на сроке от двенадцати недель, а также кормящие женщины в течение полугода с даты родов и дети в возрасте до трех лет.

Подать заявление можно на сайте госуслуг региона в разделе «Соцподдержка», далее — «Поддержка семей с детьми». Также услуга доступна в приложении «Добродел».

Если беременная женщина стоит на учете в государственном учреждении региона, то подавать выплату не нужно: предзаполненную форму отправят в личный кабинет на регпортале.