Зимний сезон откроют в парках Красногорска

В парках подмосковного Красногорска в понедельник, 1 декабря, состоится общеобластное мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Площадками для них станут детский городок «Сказочный», Городской парк, парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» и парк «Опалиховский пруд». С началом зимы в округе заработают основные зимние локации, зажжется иллюминация и загорятся новогодние ели. Кроме того, для жителей и гостей округа подготовят праздничные концертные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+