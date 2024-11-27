Зимний сезон откроют в парках Подмосковья

В это воскресенье почти в 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут массовый забег в валенках, предновогоднюю ярмарку и концертные программы. Кроме того, в декабре начнется работа 56 резиденций и 108 ящиков Почт Деда Мороза, желающие смогут посетить Школу помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Так, например, в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа состоится выступление театра оригинального жанра Magic Fare и пройдет показ-дефиле зимних образов, желающие смогут посетить торжественное открытие Резиденции и почты Деда Мороза.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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