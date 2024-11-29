Зимний сезон стартует в Подмосковье в декабре

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» откроется первого декабря в регионе, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. «Открытие зимнего сезона» состоится в девяноста парках. Посетителей ждут ярмарки, выступления артистов, состязания и игры.

В этом зимнем сезоне в округах региона будет работать 37 катков с искусственным льдом, в том числе восемь новых. Всего в области будет открыто 817 мест для катания на коньках.

В регионе откроют 184 лыжные трассы, включая полсотни трасс на территориях парков. Также будет доступно более 60 горок для катания на тюбингах.

Помимо этого, будут работать 109 Почт и 57 Резиденций Деда Мороза. При этом все желающие смогут пройти Школу помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Кроме того, планируется провести 29 ледовых спектаклей с участием знаменитых спортсменов.