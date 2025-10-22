Зиновьева: восемь крупных инвестпроектов реализует Подмосковье в Узбекистане
В Мининвесте Подмосковья рассказали о сотрудничестве области с Узбекистаном
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала об инвестпроектах, которые подмосковные компании реализуют в Узбекистане.
«Подмосковье активно развивает и инвестиционное сотрудничество с Узбекистаном. Сегодня наши компании участвуют в восьми крупных инвестиционных проектах на территории республики», — сообщила она.
По словам Зиновьевой, это и уже работающие предприятия, и проекты, еще находящиеся на стадии реализации.
К примеру, «Люберецкий завод Монтажавтоматика» намерен производить в Узбекистане силовые трансформаторы.
Ранее о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в разных сферах рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.