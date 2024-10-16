Змеи в лесах Подмосковья готовятся к зимовке

Змеи в подмосковных лесах начали готовиться к зимовке. В связи с этим они все чаще могут появляться на сухих песчаных берегах болот, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве напомнили, что змеи никогда не атакуют первыми — рептилия скорее постарается как можно скорее спрятаться от человека. Чтобы избежать в лесу встреч с пресмыкающимися, следует быть внимательным и следить за дорогой перед собой. Если встреча все же произошла, змею следует аккуратно обойти.

В Подмосковье обитают три вида змей. Это обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Все они занесены в Красную книгу региона.