Змеи в Подмосковье начали готовиться к зимовке

Змеи в лесах Подмосковья начали готовиться к зимовке, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. Пресмыкающиеся особенно часто выползают на сухие песчаные берега болот в поисках места для спячки.

В холода больше всего змей собирается в старовозрастных хвойных лесах с моховым покровом. В особенности они любят старые пни — там они находят норы и организуют группы до 100 особей, чтобы согреться. Зимняя спячка у змей длится примерно до апреля.

В комитете напомнили, что чаще всего змеи уползают при приближении человека, но могут и спрятаться в траве. В связи с этим во время сбора грибов и ягод следует внимательно осматривать территорию. Также можно взять с собой палку, чтобы шевелить траву: змея почувствует колебания и уползет. Змеи никогда не нападают первыми, атакуя только в случае провокации со стороны человека.