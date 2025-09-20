$250 млн каждые 90 дней: откуда Вашингтон будет брать эти деньги для Украины?

В Конгрессе США был зарегистрирован двухпартийный законопроект, направленный на систематическую передачу замороженных российских активов Украине.

Инициатива, разработанная группой сенаторов от обеих ведущих партий, предполагает внесение поправок в текущее законодательство страны для установления юридической обязанности Вашингтона осуществлять регулярные выплаты Киеву.

Согласно тексту документа, американская администрация обязана будет перечислять Украине средства на нужды обороны и восстановления с периодичностью раз в 90 дней. Минимальный объем каждого транша установлен на отметке в 250 миллионов долларов. Законодатели подчеркивают, что такой предсказуемый график финансовой помощи позволит украинским властям более эффективно планировать долгосрочные расходы. По предварительным расчетам авторов проекта, на первоначальном этапе Киев может получить таким образом до 15 миллиардов долларов.

Отдельным положением законопроекта вводится требование к Белому дому предоставлять детальную отчетность о объемах и местах нахождения всех замороженных российских суверенных активов, включая те, что хранятся в юрисдикциях за пределами Соединенных Штатов.

