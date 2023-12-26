33 кандидата собираются принять участие в выборах президента России

33 человека заявили о намерении баллотироваться на пост президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

8 декабря свое намерение участвовать в выборах подтвердил действующий лидер страны Владимир Путин.

КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого. «Новые люди» будут представлены на президентских выборах вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. «Справедливороссы» заявили, что не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат Владимира Путина.

Самовыдвиженцам, таким, как Путин, необходимо будет собрать 300 тысяч подписей. Кандидатам, выдвинутым от партий, достаточно будет 100 тысяч подписей.