33 кандидата собираются принять участие в выборах президента России
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33 человека заявили о намерении баллотироваться на пост президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
8 декабря свое намерение участвовать в выборах подтвердил действующий лидер страны Владимир Путин.
КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого. «Новые люди» будут представлены на президентских выборах вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. «Справедливороссы» заявили, что не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат Владимира Путина.
Самовыдвиженцам, таким, как Путин, необходимо будет собрать 300 тысяч подписей. Кандидатам, выдвинутым от партий, достаточно будет 100 тысяч подписей.