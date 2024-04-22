«А что не так с украинцами?»: Зеленский обиделся на союзников из-за их помощи Израилю

Владимир Зеленский обиделся на союзников из-за того, что они помогают Израилю больше, чем Украине. Об этом он рассказал в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

«Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем», — сказал президент Украины.

В связи с этим Зеленский задается вопросом: «А что не так с украинцами?»

Он признал, что после обострения ситуации на Ближнем Восткое, туда переключилось внимание западных союзников. Это привело к уменьшению помощи Украине.

Палата представителей США проголосовала за выделение помощи Украине. Однако большая часть выделенных средств останется в Америке, чтобы компенсировать затраты на предоставленное Украине вооружение. При этом аналитики The Financial Times считают, что американская помощь не может кардинально повлиять на обстановку на фронте.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Запад готовит физическое устранение Зеленского.