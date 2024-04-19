Медведев допустил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

Сообщения о том, что за рубежом появляются люди, подозреваемые в подготовке к убийству украинского президента, говорят о том, что Зеленского уже готовят к ликвидации. Такое допущение сделал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Свое мнение он изложил в собственном телеграм-канале.

Экс-президент прокомментировал сообщения, которые ранее появились в прессе по поводу задержания жителя Польши, который готовил покушение на Владимира Зеленского. Он назвал такие новости очень серьезными.

«У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», - написал Медведев.

Задержанному поляку уже предъявили обвинение в связях с российскими спецслужбами.

Ранее Медведев обвинил Байдена в том, что тот желает добиться как можно большего количества смертей на Украине. Именно с этой целью он стремится насытить ВСУ оружием, постоянно призывая всех поддержать Киев.