Аббас призвал мировое сообщество разобраться с блокадой Израиля сектора Газа

По словам палестинского лидера, действия Израиля являются преступлением против человечности. Аббас провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 октября. Его слова приводит ТАСС.

«Прекращение доступа анклава к воде, электричеству и продовольствию является преступлением против человечности и требует международного вмешательства для предотвращения гуманитарной катастрофы», – сказал Аббас.

7 октября политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС объявила о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в процессе которой боевики выпустили по территории Израиля из Газы до 5000 тысяч ракет. Кроме того, в этот день боевики напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party, который проходил в пустыне вблизи границы с сектором Газа. Нападающие взяли в плен десятки женщин.

Эрдоган, высказываясь о конфликте, заявил, что мир может настать только при независимости Палестины, тем самым поддержав ХАМАС. Представители исламского политического движения в свою очередь заявили, что ни о каком мире не может идти речи, пока Израиль занимается «эскалацией конфликта».