Аббас заявил об отказе от полного перемещения жителей сектора Газа со своей земли

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил лидеру США Джо Байдену об отказе от перемещения жителей сектора Газа со соей земли. Об этом сообщило агентство Wafa .

Ранее Аббас и Байден провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа и обострение палестино-израильского конфликта.

«Президент государства Палестина Махмуд Аббас подчеркнул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только путем реализации решения о двух государствах, основанного на международных резолюциях, он выразил готовность палестинской стороны работать для достижения этой цели, высказался за необходимость прекращения всех нападений, а также соблюдение международного гуманитарного права в отношении происходящего в секторе Газа», – следует из сообщения агентства.

Отдельно Аббас подчеркнул необходимость создания гуманитарных коридоров в Газе. Как сообщает Wafa, палестинский президент заявил Байдену, что в зону конфликта должны поступать лекарства, вода и ресурсы.

Аббас подчеркнул, что выступает против насилия и жестокого обращения с мирными жителями со стороны двух конфликтующих сторон.

7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале специальной операции под названием «Буря Аль-Акса» и выпустило по территории Израиля до пяти тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись в южную часть государства, захватив несколько единиц военной техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также взяв в плен порядка 150 заложников. Среди них находится по меньшей мере один гражданин РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне нападения ХАМАС заявил, что страна находится в состоянии войны. В Израиле началась мобилизация резервистов, а власти объявили о начале полномасштабной атаки сектора Газа, в котором сосредоточены базы ХАМАС.