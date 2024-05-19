Экс-заместитель госсекретаря США по политвопросам Виктория Нуланд назвала Харьков «вторым российским городом». Об этом сообщает телеканал ABC News.

Она заявила, что наша армия якобы производит эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, не находящийся на линии фронта».

По мнению экс-дипломата, будет справедливо разрешение Штатов украинским войскам совершать атаки на российские базы, откуда «запускают ракеты или осуществляют поставки для армии».

Ранее сообщалось, что Незалежная просила Вашингтон убрать ограничения на применение американского вооружения против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также помочь определить цели в нашей стране, по которым украинцы могут ударить своим оружием. Однако координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что Штаты не содействуют ударам украинской армии по территории нашей страны.

Напомним, что также в российском оборонном ведомстве заявили, что группировка Вооруженных Сил РФ «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ и заняла несколько населенных пунктов в Харьковской области.