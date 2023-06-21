Абоненты «Билайна» в Москве пожаловались на нестабильность связи и мобильного интернета

Жители Москвы, пользующиеся услугами «Билайна», столкнулись с массовым сбоем в работе мобильной связи и интернета, сообщили «Ведомости» со ссылкой на абонентов.

Как отметили пользователи, у них не получается загрузить сайты. Также отсутствует возможность пополнить баланс. При попытке набрать оператора, абоненты сталкиваются с сообщением о возможной нестабильной работе сервисов. Автоответчик сообщают о работе над восстановлением сервиса.

Пресс-служба «Билайна» подтвердила изданию наличие проблем с интернетом. О причинах сбоя неизвестно.

Подобный сбой у компании «Билайн» произошел в марте прошлого года. Тогда москвичи также в течение некоторого времени не могли пользоваться услугами сервиса. В 2021 года массовый сбой по всей стране произошел у оператора МТС.

В мае массовый сбой в работе интернета произошел у крупного оператора «Миранда Медиа» в Крыму и Севастополе. Тогда абоненты несколько дней не могли воспользоваться услугами компании.