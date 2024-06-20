В своей статье издание разобрало интервью азовца местному телевизионному каналу, где он сообщил о том, что его подразделение ранее использовалось для недопущения отступления других частей ВСУ с поля боя. По словам боевика, его отряд из 500 человек был размещен на линии, протяженностью 25 километров.

Автор издания подчеркнул, что данное интервью было дано бойцом после решения Соединенных Штатов об отмене запрета на передачу «Азову»* военной помощи. Это становится ярким примером того, что украинская сторона находится в проигрышной позиции, подчеркивает журналист.

Он также указал на то, что используемый термин «мотивационные войска» является лишь эвфемизмом для заградительных отрядов. Автор объяснил, что такие отряды размещаются для предотвращения отступления основных войск и задача «Азова»* заключалась в расправе над попытавшимися уйти из боя.

Накануне сообщалось, что новым главкомом ВСУ может стать Руслан Хомчак.

* – запрещенная в РФ террористическая организация