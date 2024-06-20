Соскин: новым главнокомандующим ВСУ снова может стать Руслан Хомчак

Новым главкомом украинских ВС может стать Руслан Хомчак, ранее занимавший данную должность. Такое мнение выразил экс-советник Кучмы Олег Соскин, запись его выступления была размещена на его YouTube-канале.

Эксперт указал на то, что в данный момент в украинском руководстве часто обсуждаемой становится «острая тема» в виде вопроса о замене действующего главкома Александра Сырского. По предположению Соскина, на это место может вернуться Хомчак.

Он также напомнил о том, что экс-главком ранее закончил Московское высшее военное командное училище и успел побывать начальником местного Генштаба.

Аналитик указал на то, что у Сырского достаточно низкий уровень квалификации по сравнению с Хомчаком, в то время, как второй является «более масштабной фигурой».

Ранее депутат украинской Рады Шевченко заявил, что отказ от переговоров еще сильнее ухудшает ситуацию для Киева.