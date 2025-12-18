«Адекватные ответные меры»: Генштаб предупредил США о реакции России на ядерные испытания

Россия готова дать зеркальный ответ, если Соединенные Штаты решат возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Высокопоставленный военный сделал это заявление в ходе специального брифинга для иностранных военных атташе в Москве. Таким образом, российское руководство публично и недвусмысленно обозначило свою позицию на фоне тревожных дискуссий в Вашингтоне о возможном выходе из режима моратория на подобные испытания.

США последний раз проводили подземные ядерные испытания в 1992 году. С тех пор и Москва, и Вашингтон соблюдали неформальный запрет, который стал одной из основ стратегической стабильности. Возобновление испытаний любой из сторон будет воспринято как крайне враждебный шаг, ломающий десятилетия сложившийся статус-кво. Заявление Герасимова — это четкий сигнал о готовности к симметричным действиям.

