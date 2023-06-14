Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для высвобождения своих заключенных

Администрация президент США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном по вопросу освобождения американских осужденных, отбывающих наказание в Тегеране. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journa l.

Также по данным источника, администрация главы США возобновила переговоры с исламской республикой с целью сдерживания развития ее ядерной программы.

Как отмечает WSJ, после первого контакта Белый дом уже одобрил выплаты в размере 2,5 миллиардов евро в пользу Ирана со стороны Ирака за импорт электроэнергии и газа. Именно такая сумма была заморожена США из-за санкций против Ирана.

По данным газеты, США не афиширует факт переговоров с Ираном и переводит эти контакты на тайный уровень из-за того, что администрация Байдена опасается критики. В том числе, это связано с грядущими выборами в Соединенных Штатах.

Иран находится под санкциями 44 года. США вводили против исламской республики ограничения, связанные с финансовыми переводами, торговлей, продажей. В основном, Вашингтон таким образом боролся с ядерной и ракетной программой страны.