Администрация Домодедово не подтвердила информацию о сбитом беспилотнике

Информацию о сбитом утром беспилотнике в районе подмосковного Домодедово не подтвердила пресс-служба городского округа.

Утром 21 июня «112» сообщили о сбитом в районе Домодедово БПЛА. В этот же день Министерство обороны РФ сообщило о предотвращенной попытке ВСУ атаковать тремя беспилотниками объекты Московской области.

В оборонном ведомстве отметили, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Аппараты потеряли управление и потерпели крушение. В оборонном ведомстве снова признали атаку беспилотников на Московскую область террористическим актом.

Сообщалось, что один дрон упал в районе реки Пахра вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Еще два БПЛА упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.

30 мая несколько беспилотников атаковали три района Москвы, а также три района Подмосковья. БПЛА врезались в жилые многоквартирные дома. Никто из жителей в результате инцидента не пострадал.

По беспилотникам работали российские системы ПВО, а также РЭБ.