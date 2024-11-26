«Коммерсантъ»: администрация президента России готовит реформу KPI для губернаторов

В администрации президента РФ задумались над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, сообщил «Коммерсантъ». Отмечается, что нововведения могут значительно изменить подход к оценке их работы.

Согласно этому нововведению, в параметры оценки будут введены по большей части социологически измеряемые показатели, которые позволят учитывать мнение граждан наряду с традиционными статистическими данными.

Отмечается, что на данный момент действующие KPI, утвержденные указом президента в 2021 году, включают 20 различных параметров, однако социологические составляющие ограничиваются лишь уровнем доверия к власти. Остальные показатели рассчитываются на основе статистики и редко отражают реальное восприятие граждан.

Как пишет «Ъ», основной мотив обновления заключается в необходимости более комплексной оценки губернаторов как избираемых публичных политиков. В Кремле уверены, что социологическая оценка будет полезной для подкрепления статистических данных и даст более полное представление о состояниях дел в регионах.

Также в рамках обновления планируется ввод социологического KPI для оценки реализации национальных проектов, что станет дополнительным инструментом для оценки работы региональных властей.

Отмечается, что социологические опросы становятся важным инструментом для оценки изменений в восприятии населения. Их результаты могут сыграть ключевую роль в формировании политических стратегий и помогают выявить мнения конкретных граждан, что особенно актуально перед выборами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о высоком риске отъезда людей, если тратить деньги лишь на военные нужды.