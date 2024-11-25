Губернатор Гладков заявил о высоком риске отъезда людей, если тратить деньги лишь на военные нужды

Жители Белгородской области покинут этот регион, если все деньги будут тратиться исключительно на военные нужды. Так считает губернатор Вячеслав Гладков, он озвучил свое мнение в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, власти обязаны выделять средства на социальные нужды, а также на ремонт и развитие инфраструктуры. Иначе местные жители начнут покидать свои дома и уезжать за пределы Белгородской области.

«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — указал он.

Гладков подчеркнул, что российское правительство выделяло финансы на развитие территорий даже в самые тяжелые времена своей истории, например, во время войн. Он отметил, что в зимний период ситуация в Белгородской области может стать во много раз тяжелее. Украинские атаки могут привести к перебоям с электричеством и газом. И в данной ситуации важно честно предупреждать об этом людей, и готовиться к такому варианту.

Ранее Гладков уже заявлял, что в регионе заготавливаются дрова, ведется накопление печек-буржуек, приобретаются мобильные генераторы. Все это необходимо, чтобы вовремя купировать возможные перебои с подачей газа и света в приграничных районах.