Администрация президента США не сумела убедить республиканцев в необходимости помогать Украине

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсия направил официальное письмо Байдену, в котором попросил обосновать нужность отправки материальных средств и финансов в адрес правительства Зеленского. Он мотивировал свою просьбу тем, что его сомнения в необходимости такой помощи разделяет большое количество его коллег. Ответ Белого дома, по сообщению газеты Politico, вышел крайне неубедительным. Он имел под собой основу, в которой говорилось – Байден и его окружение хотят продолжить прежний политический курс, а поэтому им надо и в дальнейшем поддерживать Киев.

«Это было подтверждением того, что они намеренно неясно выражают свои цели. И это явно не заставит людей захотеть оказывать поддержку», - прокомментировал ответ Гарсия.

Получается, что у администрации президента Соединенных Штатов нет доводов, которыми они смогли бы убедить всех и дальше выделять деньги для Украины.