Демократы в Вашингтоне противодействуют инициативам Трампа по Украине. Такое мнение посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник озвучил в беседе с РИА Новости.

В администрации действующего президента США, состоящей из представителей Демократической партии, идет саботаж мирных инициатив Дональда Трампа, связанный с разрешением Украине использовать ракеты ATACMS.

По словам Мирошника, Трамп настаивает на необходимости сосредоточиться на решении внутренних вопросов страны, что вызывает недовольство со стороны демократов.

Тем временем, заявление о возможности применения дальнобойного вооружения воспринимается как стратегическая игра на информационном поле. Демократы, по мнению Мирошника, пытаются помешать возможным контактам между Москвой и Вашингтоном.

Однако Путин, в свою очередь, заверил, что Россия будет действовать решительно и зеркально в случае дальнейшей эскалации конфликта. Это стало ответом на недавние украинские атаки ракетами ATACMS и Storm Shadow в Брянской и Курской областях. Противник цели не достиг.

Ранее в штабе Трампа отреагировали на обращение Путина по применению «Орешника».