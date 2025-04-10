Трамп объяснил перенос пошлин на товары из 75 стран

Дональд Трамп, глава американского государства, объяснил перенос даты введения пошлин на товары из 75 государств реакцией американского общества. Новость о новых тарифах вызвала «панику» среди граждан и представителей бизнеса в США, сообщило издание The New York Times.

Президент также отметил, что внимательно наблюдал за динамикой американского рынка после анонса о пошлинах. При этом Трамп не считает, что именно его тарифная политика спровоцировала падение на фондовых рынках, полагая, что корневая причина кроется в «системных проблемах».

По данным CNN, Трамп временно отложил введение «зеркальных» пошлин в отношении 75 стран, в том числе из-за опасений министра финансов США Скотта Бессента.

Бессент подчеркнул, что его беспокойство разделяют и другие высокопоставленные чиновники в правительстве США.

Напомним, что американские государственные облигации считаются наиболее надежным активом в мире, привлекая инвесторов благодаря уверенности в стабильности американской экономики.

Однако, как пишет пресса, действия Трампа в отношении тарифов заставили другие страны поставить под сомнение надежность соглашений с Вашингтоном, что проявилось в активной продаже облигаций.

Ранее Трамп высказался о торговых пошлинах и пользе для США.