Бывший командующий Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов призвал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки на штаб ЧФ в Севастополе.

В интервью РИА Новости он заявил, что пришло время нанести удары по украинским минобороны, генеральному штабу и администрации президента Украины Владимира Зеленского.

«Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой», – заявил Комоедов.

Он также подчеркнул, что из-за участившихся атак на Крым и Севастополь России необходимо увеличить количество сред воздушного нападения.

Днем, 22 сентября, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, здание которого находится в центре города-героя. Предположительно, киевский режим использовать крылатые ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее передала Великобритания.

По информации Министерства обороны РФ, ПВО отразила пять ракет. Ведомство сначала сообщило о гибели одного военнослужащего, но позже заявило, что он пропал без вести.

Сейчас, по данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, центр города перекрыт. Там проводятся все необходимые мероприятия специалистами экстренных служб. По данным СМИ, пострадали шесть человек.

Также 22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых крылатых ракетах в небе над полуостровом.