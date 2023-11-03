Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США
Фото: [AP]
Сенат США проголосовал за то, чтобы утвердить на посту главы Военно-морских сил США адмирала Лизу Франчетти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Таким образом, как отмечает агентство, Франчетти стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на указанном посту в частности. Решение сената положительно оценил глава Минобороны США Ллойд Остин.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», - говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.
К слову, на пост главы ВМС США Франчетти ранее предложил президент Джо Байден.