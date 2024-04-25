Обстановка в восточной части Украины усугубляется, в то время, как киевский режим ожидает новые поставки военной техники от Запада. Соответствующее заявление сделали авторы хорватского издания Advance в своем материале.

Журналисты указали на то, что бои в украинском конфликте продолжают ужесточаться, в то время, как ВСУ ожидают поставок новой техники. В издании напомнили о том, что за последние несколько дней российская сторона успела занять ряд населенных пунктов в подконтрольной Киеву части ДНР, и усилить наступление на город Часов Яр.

Авторы выразили мнение, что к моменту начала российского наступления, Украина может нуждаться во всевозможной помощи, а поддержка, ожидаемая Киевом на текущий момент, может оказаться контрпродуктивной для последующей помощи с европейской стороны.

Ранее сообщалось о том, что Киев начал применять тайно поставленные ракеты ATACMS.