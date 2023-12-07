В украинской столице складывается «неопределенная ситуация» и формируются «фракции сопротивления» режиму президента Украины Владимира Зеленского. Все это возникло в результате неудач украинских ВС и проблем с получением помощи от коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал обозреватель Д. Марьянович в своем материале для издания Advance .

Автор сообщил о том, что на Украине складывается ситуация, которую ранее прогнозировали в том случае, если Соединенные Штаты и остальные союзники страны начнут колебаться.

Он подчеркнул, что еще летом стало понятно, что украинское контрнаступление не добьется своей цели, а конструкция западной поддержки начинает шататься. Более того, случился конфликт на Ближнем Востоке, который отвлек общественное внимание от Украины.

На фоне этих факторов, Марьянович назвал ситуацию в стране неопределенной. По его словам, бывшие сторонники Зеленского теряют к нему интерес, а сам президент осознает, что если ресурсы иссякнут, если останется либо править жестче, чтобы сохранить власть, либо уйти, если это еще возможно.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне обвинил лидера во лжи в вопросе реального положения своей страны, напомнил обозреватель. При этом, Кличко и раньше понимал, что Зеленский лжет, но тогда не в его интересах было об этом общественно заявлять, предположил автор. По мнению Марьяновича, сейчас мэр украинской столицы готов нанести удар по Зеленскому.

Он также вспомнил слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее признал, что конфликт может растянуться на годы и истощить государство.

Автор заявил, что это является знаком формирования фракций сопротивления против действующей власти в виде Владимира Зеленского. По его мнению, единственным, что может спасти страну является бунт против Зеленского и договор для выхода из конфликта с РФ.

Он также заявил, что этому в данный момент сопротивляется действующая администрация Соединенных Штатов, которая не хочет окончания конфликта. Обозреватель предположил, что они могут склонять Зеленского к избавлению от Залужного и дальнейшей борьбе до тех пор, пока все действия с украинской стороны не превратятся окончательно в бесперспективные.