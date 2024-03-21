Своим поздравлением президента РФ Владимира Путина с переизбранием, индийский премьер Нарендра Моди продемонстрировал, что коллективный Запад не способен оказать влияние на взаимоотношения двух государств. Соответствующее заявление сделал обозреватель Д. Марьянович в своем материале для издания Advance .

Ранее в своем поздравлении Моди выразил надежду на дальнейшее укрепление особых отношений Индии с РФ.

Автор статьи указал на то, что данное заявление можно расценивать в качестве одного из самых крупных провалов Запада. Марьянович также указал на то, что между странами установились дружественные взаимоотношения еще во времена СССР, и со временем они лишь развиваются.

По словам обозревателя, Индия ни за что не даст Соединенным Штатам испортить данные отношения. Мир активно практикует то, о чем часто говорит сам Путин – многополярность и невмешательство в чужие проблемы, подчеркнул Марьянович.