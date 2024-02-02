Advance: Зеленский ждет момента, чтобы официально уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский уже подготовил указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ждет подходящего момента для официального объявления об этом, пишет хорватское издание Advance.

Автор материал пишет, что Украина сейчас находится в серьезном кризисе, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход военных действий. Как предположил колумнист издания, Зеленский находится в позиции выжидания из-за отсутствия реакции со стороны западных «партнеров».

«Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись», — отмечается в публикации.

В конце января ряд СМИ сообщили, что Зеленский готовится уволить Залужного. Как ранее сообщала британская газета Financial Times, 29 января украинский лидер, который находится в натянутых отношениях с главкомом ВСУ, предложил ему самовольно уйти в отставку и занять пост советника президента.

По другой информации, которую привело издание The Economist, Залужному была предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но он отказался. По данным источника, Залужного на посту главкома украинской армии мог сменить начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который также отказался от этого предложения.

О том, что Залужный был уволен со своей должности, также сообщали различные украинские источники. Была информация о том, что свой пост покинет министр обороны Украины Рустем Умеров. Вскоре в оборонном ведомстве такие данные опровергли.

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