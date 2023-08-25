Адвокат Астахов прокомментировал санкции США против центра «Артек»

Американский лидер Джо Байден сообщил о введении новых санкций против нашей страны якобы за насильственный вывоз украинских детей на территорию России. Они затронули 11 физических лиц и детский центр «Артек». Адвокат Павел Астахов дал комментарий относительно данного инцидента. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в США не понимают суть гуманитарного права.

Астахов напомнил о словах экс-президента Незалежной Петра Порошенко о том, что якобы дети Донбасса будут жить в подвалах.

По его мнению, обвинения в адрес нашей страны являются наглыми и ложными.

Юрист подчеркнул, что все связано напрямую с поиском поводов для введения очередных санкций.