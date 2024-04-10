Адвокат Ярмуш считает, что имеется перспектива отмены персональных санкций Евросоюза

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски отечественных бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету Евросоюза об исключении их из санкционных списков Евросоюза. Адвокат Мария Ярмуш дала оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, им вменялись в вину обвинения без всяких доказательств, чисто то, что они успешные бизнесмены, построили свой бизнес в нашей стране, тем не менее были арестованы все счета, все имущество.

Юрист добавила, что решение по указанным искам может стать началом отмены персональных санкций Брюсселя.

По ее мнению, этот вердикт суда войдет в историю, поскольку следующие по санкционному списку могут точно так же указывать на те же основания. В связи с этим существует хорошая перспектива отменить персональные санкции, которые изначально Россия считала противоречащими всем нормам международного права.

Адвокат уточила, что иски российских предпринимателей против Совета Евросоюза рассматривались в суде первой инстанции и еще могут быть опротестованы, тем не менее это не изменит итога.