Адвокат предупредил об угрозе конституционным правам из-за отмены деклараций

Отмена обязательной публикации деклараций о доходах чиновников — мера, которая вызывает серьезные вопросы у экспертов в области права. Однако подобные шаги, принимаемые под предлогом защиты данных, не должны превращаться в постоянную и бессрочную норму, поскольку они напрямую затрагивают конституционные права граждан на информацию о деятельности власти. Суть проблемы заключается в том, что такие решения часто подаются как временные и вынужденные, но при этом в законодательстве не закрепляется их четкий срок действия. Андрей Алешкин, адвокат и кандидат юридических наук, обращает внимание на опасную тенденцию: «ситуативные» меры имеют свойство становиться вечными. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он предлагает четко прописывать временные рамки для подобных норм, которые в случае необходимости можно было бы продлить, но не делать их бесконечными по умолчанию. В противном случае есть риск незаметно преодолеть фундаментальное право, гарантированное Основным законом.

По словам юриста, последствия размывания этой границы весьма серьезны. Под угрозой оказывается один из ключевых принципов открытого общества — публичный контроль за расходами лиц, облеченных властью и ответственностью. Стирание грань между временной необходимостью и постоянной практикой подрывает саму идею прозрачности, которая является важным инструментом против коррупции и злоупотреблений.

Он отметил, что баланс между защитой частной информации и правом общества на прозрачность требует исключительно взвешенного подхода, где любое ограничение должно быть четко обосновано, ограничено во времени и не превращаться в инструмент для ухода от публичной ответственности.

Ранее риелтор Юсова объяснила, кому не нужно платить налог от продажи квартиры за 2025 год.