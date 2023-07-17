Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киево-Печерской лавры

В своих социальных сетях он сообщил, что здоровье иерарха оценивается как удовлетворительное. Он получает все необходимое в специальном корпусе следственного изолятора.

«Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку. Он находится в специальном корпусе, где находятся другие подозреваемые, по статьям, которые расследует СБУ», – сказал Чекман.

62-летнему митрополиту Павлу 1 апреля 2023 года сообщили о подозрении в разжигании межрелигиозной розни – статья 161 УКУ, а также обвинили в оправдании «вооруженной агрессии РФ» – статья 436-2 УКУ. В доме иерарха провели обыски.

В этот же день митрополита отправили под домашний арест на 60 суток, а 14 июля Соломенский районный суд Киева принял решение изменить ему меру пресечения на содержание под стражу. За Павла можно внести залог в размере 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов).

Ранее архиерей заявлял, что украинские власти требовали от него признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), на что он не согласился.

Преследования представителей УПЦ обострились в 2022 году. Украинские власти подозревают священнослужителей в связях с Москвой несмотря на то, что УПЦ стала независимой от Российской православной церкви (РПЦ) несколько лет назад. В разных городах Украины в церквях и храмах УПЦ устраиваются провокации, а местные администрации изымают имущество в пользу ПЦУ.